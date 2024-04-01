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Хаманн оценил возможное назначение Моуринью в «Баварии»

01 Апреля 2024 • 15:24 Комментировать

Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн высказался о возможном назначении Жозе Моуринью главным тренером команды.

«На рынке много тренеров. Я думаю о Моуринью. Вы можете думать о нём, что хотите, но в «Челси», например, футболисты его любили. Он также выдающийся человек с профессиональной точки зрения», - слова Хаманна приводит немецкий Sky.

Стоит сказать, что по завершению сезона Томас Тухель покинет тренерский мостик «Баварии», о чём уже было объявлено. Жозе Моуринью находится без клубной прописки с января после увольнения из итальянской «Ромы».

«Бавария» вступила в переговоры с немецким тренером

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Бавария Жозе Моуринью Дитмар Хаманн ещё теги
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