Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, кого считает лучшим кандидатом на пост нового тренера команды.

«Для меня фаворитом является Юлиан Нагельсманн, поскольку из всех обсуждаемых кандидатов он, на мой взгляд, подходит лучше всего. Юлиан знает клуб, а его команды часто показывает очень привлекательный футбол. В прошлом сезоне уволили в тот момент, когда «Бавария» претендовала на победу во всех турнирах», – цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

Напомним, Нагельсманн действительно является одним из кандидатов на пост нового тренера «Баварии». Юлиан уже работал во главе мюнхенцев полтора сезона и выиграл с командой чемпионат Германии.