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Президент «Баварии» Хайнер высказался о поиске нового тренера

01 Апреля 2024 • 13:46 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
06.04 16:30

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о ситуации с поиском нового тренера. Напомним, действующий наставник «красной машины» Томас Тухель оставит свой пост по окончании сезона.

«Я не хочу обсуждать какие-либо имена. У нас есть спортивное руководство с Максом Эберлом и Кристофом Фройндом, которые интенсивно работают над этой темой. У нас есть список тренеров, с которые нам нравятся. Как только что-то произойдёт, мы обязательно об этом объявим», – сказал Хайнер в интервью Sky Sport Germany.

Ранее «Баварию» связывали с такими тренерами, как Роберто де Дзерби и Юлиан Нагельсманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Герберт Хайнер

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ХАЙДЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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