Президент «Баварии» Хайнер высказался о поиске нового тренера

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер рассказал о ситуации с поиском нового тренера. Напомним, действующий наставник «красной машины» Томас Тухель оставит свой пост по окончании сезона.

«Я не хочу обсуждать какие-либо имена. У нас есть спортивное руководство с Максом Эберлом и Кристофом Фройндом, которые интенсивно работают над этой темой. У нас есть список тренеров, с которые нам нравятся. Как только что-то произойдёт, мы обязательно об этом объявим», – сказал Хайнер в интервью Sky Sport Germany.

Ранее «Баварию» связывали с такими тренерами, как Роберто де Дзерби и Юлиан Нагельсманн.