Футбольный функционер Макс Эберль, занимающий пост спортивного директора мюнхенской «Баварии», высказался о возможном чемпионстве леверкузенского «Байера» в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.
«Поздравлять нужно тогда, когда все станет ясно. Но, возможно, победа над «Хоффенхаймом» – последний важный шаг Леверкузена», - передает слова функционера Bayern & Germany.
После 27 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 73 балла и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Хаби Алонсо опережают идущую второй мюнхенскую «Баварию» на 13 очков.
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