Маттеус: «Дэвис напоминает тень самого себя»

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал левого защитника Альфонсо Дэвиса, который показал блеклую игру в матче против дортмундской «Боруссии».

«Дэвис напоминает тень самого себя. Игрокам тоже нужно время от времени делать поблажки. За пределами поля нужно вести дружескую беседу, как это делал Ули Хёнесс, Юпп Хайнкес, Оттмар Хитцфельд и другие. Причины кризиса Альфонсо кроются в последних нескольких месяцах, а не в тяжёлых переговорах с агентом и руководством «Баварии», – цитирует Маттеуса издание Bild.

У Дэвиса летом 2025 года истекает контракт с «Баварией». Стороны не могут согласовать новый договор, чем готов воспользоваться мадридский «Реал».