Коман ответил, остаются ли у «Баварии» шансы на победу в Бундеслиге

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман оценил шансы своей команды на победу в Бундеслиге и в Лиге чемпионов. Напомним, после поражения от дортмундской «Боруссии», отставание «Баварии» от первого места в чемпионате увеличилось до 13 очков.

«Нам нужно сосредоточиться на следующей игре. Мы не выиграем Лигу чемпионов, если не будем обыгрывать соперников в чемпионате. Нам нужно вернуть себе уверенность. Конечно, учитывая отставание в 13 очков, победа в Лиге чемпионов смотрится более реальной, чем в чемпионате», – цитирует Комана Be In Sports.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» скоро встретится с лондонским «Арсеналом».