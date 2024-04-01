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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сейчас в это трудно поверить»

01 Апреля 2024 • 11:44 Комментировать (1)
Арсенал
...
Бавария
09.04 22:00

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель верит в то, что его команда сможет пройти лондонский «Арсенал» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сейчас в это трудно поверить. Мы выдаём очень разные выступления за короткое время. Если мы выиграем, это будет не в первый раз, когда мы показываем хорошую реакцию после плохого результата», – сказал Тухель на пресс-конференции.

«Бавария» отстаёт от леверкузенского «Байера» на 13 очков в чемпионате Германии. Ситуация стала хуже после поражения мюнхенцев от дортмундской «Боруссии» (0:2) на выходных. До конца нынешнего розыгрыша Бундеслиги осталось сыграть 7 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Томас Тухель ещё теги

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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
01 Апреля 2024 в 11:58
🤣🤣🤣
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