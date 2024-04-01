Тухель: «Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сейчас в это трудно поверить»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель верит в то, что его команда сможет пройти лондонский «Арсенал» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сейчас в это трудно поверить. Мы выдаём очень разные выступления за короткое время. Если мы выиграем, это будет не в первый раз, когда мы показываем хорошую реакцию после плохого результата», – сказал Тухель на пресс-конференции.

«Бавария» отстаёт от леверкузенского «Байера» на 13 очков в чемпионате Германии. Ситуация стала хуже после поражения мюнхенцев от дортмундской «Боруссии» (0:2) на выходных. До конца нынешнего розыгрыша Бундеслиги осталось сыграть 7 туров.