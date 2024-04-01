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Нюбель рассказал, где хочет продолжить карьеру

01 Апреля 2024 • 11:34 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
06.04 16:30

Голкипер «Штутгарта» Александр Нюбель рассказал, где хотел бы продолжить карьеру. Напомним, немецкий вратарь принадлежит мюнхенской «Баварии», а за «швабов» выступает в нынешнем сезоне на правах аренды.

«У меня есть ещё один год по контракту с «Баварией», но я чувствую себя очень комфортно в «Штутгарте». Я думаю, что все это знают. Переговоры пройдут в ближайшие недели. Мой агент знает, чего я хочу. Остаться в «Штутгарте» ещё на один сезон? Это определённо очень хороший вариант», – признался Нюбель в интервью DAZN.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Штутгарт» могут договориться о продлении аренды Нюбеля на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Александр Нюбель Штутгарт ещё теги

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