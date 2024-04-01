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В «Баварии» отреагировали на решение Хаби Алонсо

01 Апреля 2024 • 11:19 Комментировать

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль отреагировал на решение испанского тренера Хаби Алонсо провести следующий сезон в леверкузенском «Байере».

«Алонсо – достойный специалист. Я давно знаю его, еще когда он работал в «Реал Сосьедаде». Поэтому для меня было очевидно, что Хаби останется в Леверкузене», - передает слова функционера Bayern & Germany.

Напомним, что Алонсо занимает пост главного тренера «фармацевтов» с осени 2022 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026-го.

Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля».

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Бавария Хаби Алонсо Макс Эберль Байер ещё теги
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