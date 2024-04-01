В «Баварии» отреагировали на решение Хаби Алонсо

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль отреагировал на решение испанского тренера Хаби Алонсо провести следующий сезон в леверкузенском «Байере».
«Алонсо – достойный специалист. Я давно знаю его, еще когда он работал в «Реал Сосьедаде». Поэтому для меня было очевидно, что Хаби останется в Леверкузене», - передает слова функционера Bayern & Germany.
Напомним, что Алонсо занимает пост главного тренера «фармацевтов» с осени 2022 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026-го.
Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля».
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