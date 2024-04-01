​Гирасси повторил клубный рекорд «Штутгарта»

В немецком чемпионате прошли матчи 27-го тура, «Штутгарт» принимал дома «Хайденхайм», но не смог обыграть дебютанта, игра закончилась со счетом 3:3. Первый мяч в этой игре забил именно «Штутгарт», а сделал это Серу Гирасси - главный бомбардир клуба в нынешнем сезоне.

Как оказалось, Гирасси забил первый гол в матче уже в восьмой раз в нынешнем сезоне, что стало повторением клубного рекорда, который был установлен еще в сезоне 2006/2007 Марио Гомесом. Тогда, кстати, «Штутгарт» выиграл чемпионат Германии.

В следующем туре Бундеслиги команда Гирасси сыграет с дортмундской «Боруссией».