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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гирасси повторил клубный рекорд «Штутгарта»

01 Апреля 2024 • 02:22 Комментировать
Штутгарт
3:3
Хайденхайм

В немецком  чемпионате прошли матчи 27-го тура, «Штутгарт» принимал дома «Хайденхайм», но не смог обыграть дебютанта, игра закончилась со счетом 3:3. Первый мяч в этой игре забил именно «Штутгарт», а сделал это Серу Гирасси - главный бомбардир клуба в нынешнем сезоне.

Как оказалось, Гирасси забил первый гол в матче уже в восьмой раз в нынешнем сезоне, что стало повторением клубного рекорда, который был установлен еще в сезоне 2006/2007 Марио Гомесом. Тогда, кстати, «Штутгарт» выиграл чемпионат Германии.

В следующем туре Бундеслиги команда Гирасси сыграет с дортмундской «Боруссией».


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Евро-Футбол.Ру,
Марио Гомес Серу Гирасси Штутгарт ещё теги

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