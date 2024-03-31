«Бохум» не удержал задел в два гола в матче с «Дармштадтом»

Проигравший четыре матча подряд «Бохум» в 27-м туре чемпионата Германии встречался с главным аутсайдером, «Дармштадтом», и имел ощутимое преимущество. Оскар Вильхельмссон уже на третьей минуте распечатал ворота, но из офсайда. На 29-й минуте Филипп Хофманн наносил удар головой, и кипер выручил, но атакующий игрок добавил мяч в сетку. Сразу после перерыва Хофманн таки забил головой - 2:0. Тим Скарке результативным ударом вернул гостей в игру. На 76-й минуте Вильхельмссон все же забил по правилам - 2:2.
«Бохум» остается четвертым с конца, противник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Хофманн Филипп29'
|(2:0) Хофманн Филипп49'
|62'Скарке Тим (2:1)
|76'Вильхельмссон Оскар (2:2)
Риман Мануэль•Пасслак Феликс72' (Гамбоа Кристиан (72') •Машович Эрхан• 8'Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес•Лосилья Антони• 53'Патрик Остерхаге83' (Беро Матуш (83') •Штёгер Кевин•Асано Такума84' (Ордец Иван (84') •Хофманн Филипп72' (Брошински Мориц (72') •Антви-Аджей Кристофер83' (Дашнер Лукас (83')
Шуэн Марсель•Мюллер Янник•Кларер Кристоф• 53'Ишервуд Томас62' (Сейдель Аарон (62') •Карич Эмир•Ману Брайдон46' (Хольтманн Геррит (46') •Юстван Юлиан90' (Ридель Клеменс (90') •Гьясула Клаус• 85'Хонзак Матиас62' (Полтер Себастьян (62') •Скарке Тим73' (Бадер Маттиас (73') •Вильхельмссон Оскар
31 марта. Стадион "Воновия Рурштадион".
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