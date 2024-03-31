«Бохум» не удержал задел в два гола в матче с «Дармштадтом»

Проигравший четыре матча подряд «Бохум» в 27-м туре чемпионата Германии встречался с главным аутсайдером, «Дармштадтом», и имел ощутимое преимущество. Оскар Вильхельмссон уже на третьей минуте распечатал ворота, но из офсайда. На 29-й минуте Филипп Хофманн наносил удар головой, и кипер выручил, но атакующий игрок добавил мяч в сетку. Сразу после перерыва Хофманн таки забил головой - 2:0. Тим Скарке результативным ударом вернул гостей в игру. На 76-й минуте Вильхельмссон все же забил по правилам - 2:2.

«Бохум» остается четвертым с конца, противник - последний.