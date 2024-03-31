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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бохум» не удержал задел в два гола в матче с «Дармштадтом»

31 Марта 2024 • 22:41 Комментировать
Бохум
2:2
Дармштадт

Проигравший четыре матча подряд «Бохум» в 27-м туре чемпионата Германии встречался с главным аутсайдером, «Дармштадтом», и имел ощутимое преимущество. Оскар Вильхельмссон уже на третьей минуте распечатал ворота, но из офсайда. На 29-й минуте Филипп Хофманн наносил удар головой, и кипер выручил, но атакующий игрок добавил мяч в сетку. Сразу после перерыва Хофманн таки забил головой - 2:0. Тим Скарке результативным ударом вернул гостей в игру. На 76-й минуте Вильхельмссон все же забил по правилам - 2:2.

«Бохум» остается четвертым с конца, противник - последний.

Протокол игры  
Бохум2:2Дармштадт
(1:0) Хофманн Филипп29'  
(2:0) Хофманн Филипп49'  
  62'Скарке Тим (2:1)
  76'Вильхельмссон Оскар (2:2)
Риман МануэльПасслак Феликс 72' (Гамбоа Кристиан ( 72') Машович Эрхан  8'Шлоттербек КевенБернардо ФернандесЛосилья Антони  53'Патрик Остерхаге 83' (Беро Матуш ( 83') Штёгер КевинАсано Такума 84' (Ордец Иван ( 84') Хофманн Филипп 72' (Брошински Мориц ( 72') Антви-Аджей Кристофер 83' (Дашнер Лукас ( 83')
Запасные: Фёрстер ФилиппВиттек МаксимилианЛоосли НоаЛуте Андреас
Шуэн МарсельМюллер ЯнникКларер Кристоф  53'Ишервуд Томас 62' (Сейдель Аарон ( 62') Карич ЭмирМану Брайдон 46' (Хольтманн Геррит ( 46') Юстван Юлиан 90' (Ридель Клеменс ( 90') Гьясула Клаус  85'Хонзак Матиас 62' (Полтер Себастьян ( 62') Скарке Тим 73' (Бадер Маттиас ( 73') Вильхельмссон Оскар
Запасные: Брунст АлександерКемпе ТобиасЦиммерман КристофМаглица Матей
31 марта. Стадион "Воновия Рурштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Дармштадт

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30 Марта
20:35
Бесплатная ставка и прогноз на матч Бохум — Дармштадт чемпионата Германии — 31 марта 2024
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Сегодня, 31 Марта
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