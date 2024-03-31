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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» отдал «Хайденхайму» почти выигранный матч

31 Марта 2024 • 20:40 Комментировать
Штутгарт
3:3
Хайденхайм
окончен

В 27-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» пытался продлить успешную серию в споре с «Хайденхаймом», который давно не побеждал. Швабы провели всю игру в атаке, но безобразно сыграли у своих ворот в редких моментах, которые стали ключевыми.

Серу Гирасси поразил ворота гостей уже на седьмой минуте, но там вне игры. А вот на 41-й минуте топ-форвард по правилам отправил мяч в пустой угол с передачи Анджело Штиллера. После перерыва Штиллер и сам забил - 2:0. Тим Кляйндинст пробил по воротам, и мяч от кипера срикошетил в сетку - автогол. Силас Мвумпа зарядил в штангу. На 84-й и 85-й минуте Кляйндинст забил ногой и головой, перевернув ход матча на 180 градусов. Это были первые попадания в створ у гостей. На восьмой добавленной минуте Дениз Ундав все же сравнял - 3:3.

«Штутгарт» неожиданно потерял очки и остается на третьем месте в таблице. Соперник - 11-й.

Протокол игры  
Штутгарт3:3Хайденхайм
(1:0) Гирасси Серу41'  
(2:0) Штиллер Анджело53'  
  62'Нюбель Александр (2:1)
  84'Кляйндинст Тим (2:2)
  85'Кляйндинст Тим (2:3)
(3:3) Ундав Дениз90'  
Нюбель АлександрВагноман Жоша 89' (Штенцель Паскаль ( 89') Антон Вальдемар  90'Ито Хироки 89' (Чжон Ву-Ён ( 89') Миттельштедт МаксимилианМийо Энцо 67' (Каразор Атакан ( 67') Дауд Махмуд 67' (Левелинг Джейми ( 67') Штиллер АнджелоФюрих Крис 72' (Мвумпа Силас ( 72') Гирасси СеруУндав Дениз
Запасные: Сеймен ДеннисЧейс АнриеСтеригу ЛеонидасХарагути ГенкиБредлов Фабиан
Мюллер КевинХактаб Траоре Омар 85' (Буш Марнон ( 85') Майнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах ЙонасШёппнер ЯнТоеркауф Норман 70' (Сесса Кевин ( 70') Динкчи ЭренПирингер Марвин 70' (Доведан Никола ( 70'  90') Бесте Ян-Никлас 90' (Малони Леннард ( 90') Кляйндинст Тим
Запасные: Пик ФлорианЗирслебен ТимШиммер ШтефанТомалла ДенисАйхер Витус
31 марта. Стадион "МХП-Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хайденхайм Штутгарт

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