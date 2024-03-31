«Штутгарт» отдал «Хайденхайму» почти выигранный матч

В 27-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» пытался продлить успешную серию в споре с «Хайденхаймом», который давно не побеждал. Швабы провели всю игру в атаке, но безобразно сыграли у своих ворот в редких моментах, которые стали ключевыми.

Серу Гирасси поразил ворота гостей уже на седьмой минуте, но там вне игры. А вот на 41-й минуте топ-форвард по правилам отправил мяч в пустой угол с передачи Анджело Штиллера. После перерыва Штиллер и сам забил - 2:0. Тим Кляйндинст пробил по воротам, и мяч от кипера срикошетил в сетку - автогол. Силас Мвумпа зарядил в штангу. На 84-й и 85-й минуте Кляйндинст забил ногой и головой, перевернув ход матча на 180 градусов. Это были первые попадания в створ у гостей. На восьмой добавленной минуте Дениз Ундав все же сравнял - 3:3.

«Штутгарт» неожиданно потерял очки и остается на третьем месте в таблице. Соперник - 11-й.