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«Ювентусу» интересен хавбек «Баварии», но есть проблема слухи

31 Марта 2024 • 19:33 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Ювентус».

Проблема заключается в деньгах. «Ювентус» не готов платить за Горецку запрашиваемые 40 миллионов евро. Кроме того, туринцы не потянут текущую зарплату футболиста в размере 17 миллионов евро за сезон.

В сезоне 2023/2024 Леон Горецка провёл 32 официальных матча в различных соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и девять результативных передач на партнёров.

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