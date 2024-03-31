Полузащитник «Баварии» Леон Горецка может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Ювентус».

Проблема заключается в деньгах. «Ювентус» не готов платить за Горецку запрашиваемые 40 миллионов евро. Кроме того, туринцы не потянут текущую зарплату футболиста в размере 17 миллионов евро за сезон.

В сезоне 2023/2024 Леон Горецка провёл 32 официальных матча в различных соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и девять результативных передач на партнёров.