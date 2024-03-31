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«Кёльн» прервал победную серию «Аугсбурга», но всё равно остался в зоне вылета

31 Марта 2024 • 18:32 Комментировать
Аугсбург
1:1
Кёльн

В 27-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» безуспешно осаждал ворота «Кёльна», пытаясь вскрыть оборону аутсайдера. На 18-й минуте Арне Майер реализовал ощутимый перевес хозяев поля. Вскоре Саркис Адамян помог отличиться Дейви Зельке. Дион Дрене Бельо мог забивать, но защитник в последний момент блокировал. Рубен Варгас напоследок проверил голкипера.

Итог 1:1, хозяева выходят на седьмое место, соперник все равно предпоследний.

Протокол игры  
Аугсбург1:1Кёльн
(1:0) Майер Арне18'  
  33'Зельке Дейви (1:1)
Дамен ФиннМбабу КевинГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсИаго Лопес 46' (Педерсен Мадс ( 46') Йенсен Фредрик 79' (Энгельс Арне ( 79') Реджбекай Элвис 57' (Бельо Дион Дрене ( 57') Якич КристиянМайер АрнеВаргас Рубен 88' (Михель Свен ( 88') Титц Филлип 88' (Биэл Пеп ( 88')
Запасные: Кёмюр МертБрайтхаупт ТимКоубек ТомашОксфорд РисБауэр Максимилиан
Швебе МарвинТилманн ЯнХюберс ТимоШабо ЮлианПакарада Леарт 46' (Финкгрефе Макс ( 46') Гусенбашич ДенисЛюбичич Деян  89'Алиду Фариде  61' 67' (Мартель Эрик ( 67') Адамян Саркис 73' (Доунс Дамион ( 73') Кайнц Флориан 66' (Майна Линтон ( 66'  89') Зельке Дейви 82' (Вальдшмидт Лука ( 82')
Запасные: Карстенсен РасмусХайнц ДоминикШмиц БенноПентке Филипп
31 марта. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Кёльн

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Ставка и прогноз на матч Аугсбург — Кёльн чемпионата Германии — 31 марта 2024
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