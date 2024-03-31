«Кёльн» прервал победную серию «Аугсбурга», но всё равно остался в зоне вылета

В 27-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» безуспешно осаждал ворота «Кёльна», пытаясь вскрыть оборону аутсайдера. На 18-й минуте Арне Майер реализовал ощутимый перевес хозяев поля. Вскоре Саркис Адамян помог отличиться Дейви Зельке. Дион Дрене Бельо мог забивать, но защитник в последний момент блокировал. Рубен Варгас напоследок проверил голкипера.

Итог 1:1, хозяева выходят на седьмое место, соперник все равно предпоследний.