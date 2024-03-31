«Кёльн» прервал победную серию «Аугсбурга», но всё равно остался в зоне вылета

В 27-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» безуспешно осаждал ворота «Кёльна», пытаясь вскрыть оборону аутсайдера. На 18-й минуте Арне Майер реализовал ощутимый перевес хозяев поля. Вскоре Саркис Адамян помог отличиться Дейви Зельке. Дион Дрене Бельо мог забивать, но защитник в последний момент блокировал. Рубен Варгас напоследок проверил голкипера.
Итог 1:1, хозяева выходят на седьмое место, соперник все равно предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Майер Арне18'
|33'Зельке Дейви (1:1)
Дамен Финн•Мбабу Кевин•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Иаго Лопес46' (Педерсен Мадс (46') •Йенсен Фредрик79' (Энгельс Арне (79') •Реджбекай Элвис57' (Бельо Дион Дрене (57') •Якич Кристиян•Майер Арне•Варгас Рубен88' (Михель Свен (88') •Титц Филлип88' (Биэл Пеп (88')
Швебе Марвин•Тилманн Ян•Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Пакарада Леарт46' (Финкгрефе Макс (46') •Гусенбашич Денис•Любичич Деян• 89'Алиду Фариде 61'67' (Мартель Эрик (67') •Адамян Саркис73' (Доунс Дамион (73') •Кайнц Флориан66' (Майна Линтон (66') • 89'Зельке Дейви82' (Вальдшмидт Лука (82')
31 марта. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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