Директор «Баварии» упомянул «инсайд» о Конте в ответ на вопрос о Рангнике

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос, насколько правдива информация о том, что новым главным тренером команды может стать Ральф Рангник.

«Настолько же, насколько информация о том, что Антонио Конте уже присылает нам списки игроков, которых он хочет подписать в состав. Я не буду комментировать какие-либо фамилии. У нас есть идеи, которые мы хотим реализовать как можно быстрее», - сказал Эберль ZDF.

Напомним, что в субботу «Бавария» проиграла на своём поле дортмундской «Боруссии» со счётом 0:2. По завершению сезона Томас Тухель уйдёт из мюнхенского клуба, о чём было объявлено ещё зимой.