Директор «Баварии» ответил на вопрос о Нагельсманне

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос, планирует ли клуб обратиться к Юлиану Нагельсманну.

Как известно, в летнее межсезонье в «Баварии» сменится тренер – в феврале было объявлено о летнем уходе Томаса Тухеля.

«Нагельсманн? Я знаю, что это интересно всей общественности. Я достаточно часто говорил, что мы изучаем наши варианты. Но я никогда не называл имён», - сказал Эберль DPA.

Напомним, что из «Баварии» Юлиан Нагельсманн был уволен год назад. Решение принимали Оливер Кан и Хасан Салихамиджич, которые по завершению прошлого сезона покинули должности в клубе. В настоящий момент Нагельсманн тренирует сборную Германии.

«Бавария» вступила в переговоры с немецким тренером