Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Директор «Баварии» ответил на вопрос о Нагельсманне

31 Марта 2024 • 15:19 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос, планирует ли клуб обратиться к Юлиану Нагельсманну.

Как известно, в летнее межсезонье в «Баварии» сменится тренер – в феврале было объявлено о летнем уходе Томаса Тухеля.

«Нагельсманн? Я знаю, что это интересно всей общественности. Я достаточно часто говорил, что мы изучаем наши варианты. Но я никогда не называл имён», - сказал Эберль DPA.

Напомним, что из «Баварии» Юлиан Нагельсманн был уволен год назад. Решение принимали Оливер Кан и Хасан Салихамиджич, которые по завершению прошлого сезона покинули должности в клубе. В настоящий момент Нагельсманн тренирует сборную Германии.

«Бавария» вступила в переговоры с немецким тренером

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Макс Эберль Юлиан Нагельсманн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Холанн может уйти только в два клуба Умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии «Манчестер Юнайтед» выбрал звезду на замену Каземиро Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода
Спортивные новости
Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
6 мин
Аугсбург Аугсбург
Кёльн Кёльн
0
0
1.76 3.70 4.10
Видео
31.03.24 в 18:30
Штутгарт Штутгарт
Хайденхайм Хайденхайм
1.28 5.60 8.20
Видео
31.03.24 в 20:30
Бохум Бохум
Дармштадт Дармштадт
1.61 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
16:33 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» упомянул «инсайд» о Конте в ответ на вопрос о Рангнике
15:19 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» ответил на вопрос о Нагельсманне
10:59 · Германия. Бундеслига
​Хуммельс установил новый рекорд немецкого футбола
09:45 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо договаривается с новым клубом - раскрыты детали
08:46 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» высказались о победе над «Баварией»
07:43 · Англия. Премьер-лига
Названо имя самого дорогого полузащитника мира - он играет в «Реале»
01:46 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мусиала испытывал физические трудности, он очень устал»
00:49 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» выиграла в Мюнхене впервые с 2014 года
00:27 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал 23-матчевую безголевую серию Сане
00:06 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о шансах «Баварии» на чемпионство: «Честно говоря, это нереально»
30 Марта
23:48 · Германия. Бундеслига
Вратарь «Баварии» Ульрайх: «Нам не стоит говорить о титуле»
23:32 · Германия. Бундеслига
Коман впервые в карьере проиграл «Боруссии» в матче Бундеслиги
23:24 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Поздравляю «Байер» с чемпионством»
23:18 · Германия. Бундеслига
Киммих – о поражении от «Боруссии»: «Второй тайм напоминал товарищескую игру»
22:56 · Германия. Бундеслига
Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии
Все новости
Рекомендуем