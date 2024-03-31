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Хаби Алонсо договаривается с новым клубом - раскрыты детали

31 Марта 2024 • 09:45 Комментировать

Испанский специалист Хаби Алонсо, ранее заявивший о решении остаться в леверкузенском «Байере», может сменить команду летом 2025 года. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Тренер рассчитывает занять пост наставника мадридского «Реала». Источник сообщает, что стороны провели переговоры, в ходе которых могла быть достигнута договоренность о сделке.

Ранее сообщалось, что в услугах Алонсо заинтересованы «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

В настоящий момент пост главного тренера «королевского» клуба занимает итальянец Карло Анчелотти. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года.

Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба

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