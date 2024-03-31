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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» высказались о победе над «Баварией»

31 Марта 2024 • 08:46 Комментировать

Наставник дортмундской «Боруссия» Эдин Терзич прокомментировал гостевую победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 2:0.

«Мы довольны таким результатом. Команда показала хорошую игру и заслуженно победила. Если «Боруссия» демонстрирует кураж и усердие, то добивается результата. Ради этой победы мы много и усердно трудились, так что ради, что все это было не зря», - передает слова тренера пресс-служба Бундеслиги.

После 27 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 53 балла и находится на четвертом месте в турнирной таблице. «Шмели» отстают от идущего третьим «Штутгарта» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Эдин Терзич ещё теги
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