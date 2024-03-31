В «Боруссии» высказались о победе над «Баварией»

«Мы довольны таким результатом. Команда показала хорошую игру и заслуженно победила. Если «Боруссия» демонстрирует кураж и усердие, то добивается результата. Ради этой победы мы много и усердно трудились, так что ради, что все это было не зря», - передает слова тренера пресс-служба Бундеслиги.