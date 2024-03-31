Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Боруссия» выиграла в Мюнхене впервые с 2014 года

31 Марта 2024 • 00:49 Комментировать

В немецком чемпионате проходят матчи 27-го тура, ключевым поединком субботы стала игра «Баварии» с дортмундской «Боруссией», в которой «шмели» неожиданно обыграли очень неудобного для себя соперника.

Достаточно сказать, что, во-первых, «Боруссия» не могла обыграть «Баварию» на протяжении одиннадцати матчей, а во-вторых, в Мюнхене «Боруссия» не могла выиграть вообще с 2014 года. Тогда, в апреле 2014 года команда, которой руководил в ту пору Юрген Клопп, выиграла у «Баварии» со счетом 3:0.

В следующем туре немецкого чемпионата дортмундской «Боруссии» предстоит сыграть со «Штутгартом».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении
Спортивные новости
«Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Байер Л Байер Л
Хоффенхайм Хоффенхайм
2
1
1.24 6.00 9.40
Видео
Окончен
Вердер Вердер
Вольфсбург Вольфсбург
0
2
2.33 3.50 2.75
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц Майнц
0
0
1.32 5.00 8.20
Видео
Окончен
Боруссия М Боруссия М
Фрайбург Фрайбург
0
3
1.96 3.75 3.30
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Унион Берлин Унион Берлин
0
0
1.85 3.45 3.95
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Боруссия Д Боруссия Д
0
2
1.41 5.20 5.60
Видео
31.03.24 в 16:30
Аугсбург Аугсбург
Кёльн Кёльн
1.76 3.70 4.10
Видео
31.03.24 в 18:30
Штутгарт Штутгарт
Хайденхайм Хайденхайм
1.28 5.60 8.20
Видео
31.03.24 в 20:30
Бохум Бохум
Дармштадт Дармштадт
1.61 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
00:49 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» выиграла в Мюнхене впервые с 2014 года
00:27 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал 23-матчевую безголевую серию Сане
00:06 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о шансах «Баварии» на чемпионство: «Честно говоря, это нереально»
30 Марта
23:48 · Германия. Бундеслига
Вратарь «Баварии» Ульрайх: «Нам не стоит говорить о титуле»
23:32 · Германия. Бундеслига
Коман впервые в карьере проиграл «Боруссии» в матче Бундеслиги
23:24 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Поздравляю «Байер» с чемпионством»
23:18 · Германия. Бундеслига
Киммих – о поражении от «Боруссии»: «Второй тайм напоминал товарищескую игру»
22:56 · Германия. Бундеслига
Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии
22:47 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» завершила безвыигрышную серию против «Баварии», продлившуюся 11 матчей
22:33 · Германия. Бундеслига
Алонсо после волевой победы заявил, что гордится своей командой 1
22:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» шокировала Мюнхен и оставила «Баварию» без робких надежд на чемпионство
19:34 · Германия. Бундеслига
Санчо — в стартовом составе «Боруссии» на матч с «Баварией»
19:30 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не реализовал свои моменты в матче против «Майнца»
19:29 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» и «Унион» не порадовали моментами и голами
19:27 · Германия. Бундеслига
«Вердер» ничего не смог противопоставить «Вольфсбургу»
Все новости
Рекомендуем