​«Боруссия» выиграла в Мюнхене впервые с 2014 года

В немецком чемпионате проходят матчи 27-го тура, ключевым поединком субботы стала игра «Баварии» с дортмундской «Боруссией», в которой «шмели» неожиданно обыграли очень неудобного для себя соперника.

Достаточно сказать, что, во-первых, «Боруссия» не могла обыграть «Баварию» на протяжении одиннадцати матчей, а во-вторых, в Мюнхене «Боруссия» не могла выиграть вообще с 2014 года. Тогда, в апреле 2014 года команда, которой руководил в ту пору Юрген Клопп, выиграла у «Баварии» со счетом 3:0.

В следующем туре немецкого чемпионата дортмундской «Боруссии» предстоит сыграть со «Штутгартом».