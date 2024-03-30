Стало известно, при каком условии «Байер» досрочно станет чемпионом Германии

В субботу, 30 марта, «Байер» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом» в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Встреча между командами завершилась со счетом 2:1.

До конца текущего сезона «Байеру» осталось провести всего семь матчей в Бундеслиге. На данный момент отрыв команды Хаби Алонсо от идущей на втором месте «Баварии» составляет 13 очков. Таким образом, три победы в ближайших играх принесут «Байеру» первый в истории трофей Бундеслиги.

В 28-м туре чемпионата Германии «Байер» будет гостить у «Униона». Поединок состоится 6 апреля. Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.