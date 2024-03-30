«Айнтрахт» и «Унион» не порадовали моментами и голами

В 27-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Унион» сыграли более-менее на равных и имели проблемы с завершением атак. Йорбе Вертессен сразу же получил момент, но не попал в рамку. По сути это был единственный достойный внимания эпизод.

Нулевая ничья - закономерный результат. Хозяева поля идут шестыми, противник - 12-й.