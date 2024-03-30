«Айнтрахт» и «Унион» не порадовали моментами и голами

В 27-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Унион» сыграли более-менее на равных и имели проблемы с завершением атак. Йорбе Вертессен сразу же получил момент, но не попал в рамку. По сути это был единственный достойный внимания эпизод.
Нулевая ничья - закономерный результат. Хозяева поля идут шестыми, противник - 12-й.
Протокол игры
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин•Пачо Вильям• 90'Эбимбе Эрик90' (Чендлер Тимоти (90') •Нкунку Нильс 38'46' (Макс Филипп (46') •Схири Эльес•Гётце Марио•Мармуш Омар•Кнауфф Ансгар79' (Бахойа Жан Маттео (79') •Экитике Уго 24'71' (Шаиби Фарес (71')
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин•Лейте Диогу• 61'Триммель Кристофер82' (Юранович Йосип (82') •Госенс Робин89' (Руссийон Жером (89') •Тусар Люка•Хедира Рани•Ааронсон Бренден65' (Фолланд Кевин (65') •Кауфманн Миккель65' (Лайдуни Аисса (65') •Вертессен Йорбе65' (Холлербах Бенедикт (65')
Запасные: Бедья Крис•Крал Алекс•Шволов Александер•Кнохе Робин
30 марта. Стадион "Дойче банк Парк".
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