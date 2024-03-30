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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» и «Унион» не порадовали моментами и голами

30 Марта 2024 • 19:29 Комментировать
Айнтрахт Фр
0:0
Унион Берлин
окончен

В 27-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Унион» сыграли более-менее на равных и имели проблемы с завершением атак. Йорбе Вертессен сразу же получил момент, но не попал в рамку. По сути это был единственный достойный внимания эпизод.

Нулевая ничья - закономерный результат. Хозяева поля идут шестыми, противник - 12-й.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр0:0Унион Берлин
Трапп КевинТутаКох РобинПачо Вильям  90'Эбимбе Эрик 90' (Чендлер Тимоти ( 90') Нкунку Нильс  38' 46' (Макс Филипп ( 46') Схири ЭльесГётце МариоМармуш ОмарКнауфф Ансгар 79' (Бахойа Жан Маттео ( 79') Экитике Уго  24' 71' (Шаиби Фарес ( 71')
Запасные: Граль ЙенсКоллинс НнамдиВан де Бек ДонниХасебе МакотоСмолчич Хрвое
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт КевинЛейте Диогу  61'Триммель Кристофер 82' (Юранович Йосип ( 82') Госенс Робин 89' (Руссийон Жером ( 89') Тусар ЛюкаХедира РаниАаронсон Бренден 65' (Фолланд Кевин ( 65') Кауфманн Миккель 65' (Лайдуни Аисса ( 65') Вертессен Йорбе 65' (Холлербах Бенедикт ( 65')
Запасные: Бедья КрисКрал АлексШволов АлександерКнохе Робин
30 марта. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Унион Берлин

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