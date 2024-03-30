«Вердер» ничего не смог противопоставить «Вольфсбургу»

В 27-м туре чемпионата Германии «Вердер» неважно выглядел в домашней встрече с «Вольфсбургом». Седрик Зесигер зарядил в перекладину уже на 11-й минуте. Ник Вольтемаде не смог переиграть голкипера в отличной атаке. На 45-й минуте Антони Юнг был удален за фол последней надежды. Еще до перерыва Максанс Лакруа вывел гостей вперед - 0:1. У Ловро Майер отменный шанс, но вратарь парировал. Лакруа в свою очередь удалился на 76-й минуте. Майер все же добился своего навесным ударом - 0:2.
Бременцы остаются 10-ми, соперник - 14-й.
Протокол игры
|45'Лакруа Максанс (0:1)
|84'Майер Ловро (0:2)
Цеттерер Михаэль•Фридль Марко•Велькович Милош•Юнг Антони• 43'Агу Феликс 14'89' (Опиц Леон (89') •Шмид Романо89' (Joel Imasuen (89') •Альверо Скелли 72'79' (Хансен-Ороэн Исак (79') • 89'Биттенкорт Леонардо67' (Кейта Наби (67') •Деман Оливье•Вольтемаде Ник67' (Гросс Кристиан (67') •Дукш Марвин 45'
Запасные: Пипер Амос•Павленка Иржи•Малатини Хулиан•Рекер Симо
Перван Павао•Борнаув Себастьян• 70'Лакруа Максанс• 76'Зесигер Седрик• 80'Баку Ридле 51'60' (Майер Ловро (60') •Герхардт Янник83' (Вранкс Астер (83') •Арнольд Максимилиан•Меле Йоаким•Сарр Амин83' (Винд Йонас (83') •Бехренс Кевин82' (Фишер Килиан (82') •Паредес Кевин 90'
30 марта. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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