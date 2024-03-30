«Вердер» ничего не смог противопоставить «Вольфсбургу»

В 27-м туре чемпионата Германии «Вердер» неважно выглядел в домашней встрече с «Вольфсбургом». Седрик Зесигер зарядил в перекладину уже на 11-й минуте. Ник Вольтемаде не смог переиграть голкипера в отличной атаке. На 45-й минуте Антони Юнг был удален за фол последней надежды. Еще до перерыва Максанс Лакруа вывел гостей вперед - 0:1. У Ловро Майер отменный шанс, но вратарь парировал. Лакруа в свою очередь удалился на 76-й минуте. Майер все же добился своего навесным ударом - 0:2.

Бременцы остаются 10-ми, соперник - 14-й.