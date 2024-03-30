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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» ничего не смог противопоставить «Вольфсбургу»

30 Марта 2024 • 19:27 Комментировать
Вердер
0:2
Вольфсбург
окончен

В 27-м туре чемпионата Германии «Вердер» неважно выглядел в домашней встрече с «Вольфсбургом». Седрик Зесигер зарядил в перекладину уже на 11-й минуте. Ник Вольтемаде не смог переиграть голкипера в отличной атаке. На 45-й минуте Антони Юнг был удален за фол последней надежды. Еще до перерыва Максанс Лакруа вывел гостей вперед - 0:1. У Ловро Майер отменный шанс, но вратарь парировал. Лакруа в свою очередь удалился на 76-й минуте. Майер все же добился своего навесным ударом - 0:2.

Бременцы остаются 10-ми, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Вердер0:2Вольфсбург
  45'Лакруа Максанс (0:1)
  84'Майер Ловро (0:2)
Цеттерер МихаэльФридль МаркоВелькович МилошЮнг Антони  43'Агу Феликс  14' 89' (Опиц Леон ( 89') Шмид Романо 89' (Joel Imasuen ( 89') Альверо Скелли  72' 79' (Хансен-Ороэн Исак ( 79'  89') Биттенкорт Леонардо 67' (Кейта Наби ( 67') Деман ОливьеВольтемаде Ник 67' (Гросс Кристиан ( 67') Дукш Марвин  45'
Запасные: Пипер АмосПавленка ИржиМалатини ХулианРекер Симо
Перван ПаваоБорнаув Себастьян  70'Лакруа Максанс  76'Зесигер Седрик  80'Баку Ридле  51' 60' (Майер Ловро ( 60') Герхардт Янник 83' (Вранкс Астер ( 83') Арнольд МаксимилианМеле ЙоакимСарр Амин 83' (Винд Йонас ( 83') Бехренс Кевин 82' (Фишер Килиан ( 82') Паредес Кевин  90'
Запасные: Черны ВацлавДженц МорицТомаш ТьягуСванберг МаттиасКлингер Никлас
30 марта. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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