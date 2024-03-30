«Фрайбург» устроил разгром на поле гладбахской «Боруссии»

В 27-м туре чемпионата Бундеслиги гладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» относительно быстро определили исход противостояния. Максимилиан Эггештайн не смог открыть счет, но Михаэль Грегорич уверенно сыграл на добивании - 0:1. На второй минуте второго тайма метко стрельнул Мерин Рохль - 0:2. А вскоре Эггештайн вывел на убойную позицию Рицу Доана - разгром. Гости вышли на седьмое место, оппоненты - 13-е.