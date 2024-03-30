«Фрайбург» устроил разгром на поле гладбахской «Боруссии»

В 27-м туре чемпионата Бундеслиги гладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» относительно быстро определили исход противостояния. Максимилиан Эггештайн не смог открыть счет, но Михаэль Грегорич уверенно сыграл на добивании - 0:1. На второй минуте второго тайма метко стрельнул Мерин Рохль - 0:2. А вскоре Эггештайн вывел на убойную позицию Рицу Доана - разгром. Гости вышли на седьмое место, оппоненты - 13-е.
Протокол игры
|7'Грегорич Михаэль (0:1)
|47'Рохль Мерлин (0:2)
|57'Доан Рицу (0:3)
Омлин Йонас•Скалли Джозеф75' (Лайнер Штефан (75') •Итакура Ко• 32'Эльведи Нико70' (Вебер Максимилиан (70') •Нец Лука•Райтц Рокко•Вайгль Юлиан•Нойхаус Флориан61' (Плеа Алассан (61') •Онора Франк•Сибачо Жордан62' (Чванчара Томаш (62') •Хак Робин62' (Нгуму Натан (62')
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас•Хёфлер Николас90' (Макенго Жорди (90') •Гульде Мануэль•Доан Рицу•Эггештайн Максимилиан•Рохль Мерлин•Кайтель Янник75' (Грифо Винченцо (75') •Гюнтер Кристиан90' (Муслия Флоран (90') •Грегорич Михаэль75' (Салаи Аттила (75') •Хёлер Лукас90' (Адаму Чуквубике (90')
30 марта. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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