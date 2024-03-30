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В «Баварии» назвали футболиста, который не продаётся

30 Марта 2024 • 09:30 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» определились с игроком, которого точно не станут продавать. Об этом рассказал спортивный директор клуба Макс Эберль.

«Джамал Мусиала не продается. Он должен стать новым лицом клуба. Его игра приносит много положительных эмоций. Хотим, чтобы он стал нашим лидером в будущем», - передает слова функционера Sky Sport Germany.

Цвета мюнхенского гранда Джамал защищает с 2019 года. В сезоне-2023/2024 он провел 32 поединка за «Баварию», отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Макс Эберль Джамал Мусиала ещё теги
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