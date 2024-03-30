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Новая звезда в Мадриде: «Реал» договорился с игроком «Баварии»

30 Марта 2024 • 09:21 Комментировать

«Реал» готовит еще один громкий летний трансфер. По сообщениям AS, ряды мадридского топ-клуба пополнит защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис.

«Королевский» клуб провел успешные переговоры с канадским латералем и согласовал с ним условия личного трудового договора. Теперь «сливочным» нужно согласовать сделку с «Баварией». Мюнхенский гранд хочет получить за игрока 50 миллионов евро, «Реал» же не готов платить такую сумму за игрока с истекающим контрактом.

Соглашение 23-летнего защитника с немцами рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне Дэвис провел 31 матч, забил один гол и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что в Мадрид переедет форвард Килиан Мбаппе.

«Реал» назвал «Баварии» максимальную сумму, какую заплатит за Дэвиса

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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