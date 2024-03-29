В «Баварии» отреагировали на возмущение агента Дэвиса

Агент Альфонсо Дэвиса Недал Хуосе возмутился ультиматумом со стороны «Баварии». Комментарий на этот счёт дал спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль.

«Между игроком и клубом существуют нормальные отношения. Мы считаем, что сделали очень честное и правильное предложение. В какой-то момент жизни нужно сказать «да» или «нет». Я не могу ждать, пока в какой-то момент решение свалится с небес. Решения должны принимать обе стороны.

Разумно, что в какой-то момент должно быть принять решение, независимо от того, это Альфонсо Дэвис или какой-то другой игрок», - сказал Эберль Sky Germany.

«Нам поставили ультиматум»: Агент Дэвиса возмущён позицией «Баварии»