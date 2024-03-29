Хаби Алонсо ответил на предложение «Баварии»

«Бавария» хочет привести на тренерский мостик Хаби Алонсо, что подтверждал Ули Хёнесс – член совета директоров мюнхенского клуба. Впрочем, молодой испанский специалист ближайшим летом «Баварию» не возглавит.

Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, Алонсо решил остаться в «Байере» на следующий сезон. Отмечается, что «Бавария» уже была проинформирована о решении испанца.

Таким образом, «Баварии» придётся переключиться на других кандидатов. В феврале клуб объявил о том, что по завершению сезона Томас Тухель покинет тренерский мостик.

В «Баварии» высказались о приглашении Хаби Алонсо