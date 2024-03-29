«Барселона» задумала арендовать полузащитника «Баварии»

Испанский полузащитник Брайан Сарагоса, ныне выступающий за мюнхенскую «Баварию», может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом информируют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, «сине-гранатовые» рассчитывают арендовать 22-летнего игрока грядущим летом. Срок трудового соглашения Сарагосы с «Баварией» рассчитан до середины 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник принял участие в двух поединках мюнхенского клуба. Сарагоса не отметился результативными действиями.