Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба

В «Ливерпуле» поняли, что не смогут пригласить испанского специалиста Хаби Алонсо. Тренер, скорее всего, продолжить работать в леверкузенском «Байере».

Как стало известно журналисту Бену Джейкобсу, единственным клубом, ради которого Алонсо может сменить команду, является мадридский «Реал». В настоящий момент пост наставника «королевского» клуба занимает итальянец Карло Анчелотти. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

Под руководство Алонсо «Байер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. После 26 туров «фармацевты» опережают «Баварию» на десять баллов.