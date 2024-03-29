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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба

29 Марта 2024 • 09:12 Комментировать (1)

В «Ливерпуле» поняли, что не смогут пригласить испанского специалиста Хаби Алонсо. Тренер, скорее всего, продолжить работать в леверкузенском «Байере».

Как стало известно журналисту Бену Джейкобсу, единственным клубом, ради которого Алонсо может сменить команду, является мадридский «Реал». В настоящий момент пост наставника «королевского» клуба занимает итальянец Карло Анчелотти. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

Под руководство Алонсо «Байер» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. После 26 туров «фармацевты» опережают «Баварию» на десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Misha_football
29 Марта 2024 в 10:01
Бог даст мы с Вами увидим Байер во главе с Алонсо в следующем розыгрыше ЛЧ))...
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