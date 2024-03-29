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Назван возможный клуб Хаби Алонсо в новом сезоне - это не «Ливерпуль» и «Бавария»

29 Марта 2024 • 08:35 Комментировать

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо посредством своих социальных сетей сообщил новость по будущему главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Как стало известно журналисту, испанский наставник может остаться в леверкузенском клубе до завершения следующего сезона, несмотря на интерес нескольких грандов. В подписании Алонсо заинтересованы «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».

Хаби занимает пост рулевого «фармацевтов» с 2022 года. По итогам 26 туров «Байер» с 70 баллами занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую второй «Баварию» на десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
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