Назван возможный клуб Хаби Алонсо в новом сезоне - это не «Ливерпуль» и «Бавария»

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо посредством своих социальных сетей сообщил новость по будущему главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Как стало известно журналисту, испанский наставник может остаться в леверкузенском клубе до завершения следующего сезона, несмотря на интерес нескольких грандов. В подписании Алонсо заинтересованы «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».

Хаби занимает пост рулевого «фармацевтов» с 2022 года. По итогам 26 туров «Байер» с 70 баллами занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую второй «Баварию» на десять очков.