Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал»

Бывший игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о выступлении леверкузенского «Байера» в нынешнем сезоне.
«Футбол, который показывает команда, скорость, спокойный контроль мяча. За игрой «Байера» интересно наблюдать. Я мог бы долго говорить об этом. Они напоминают мне «Барселону» с Месси, Иньестой и Хави. Для меня «Байер» сейчас самая сильная команда в мире», - приводит слова Маттеуса Mundo Deportivo.
«Байер» уверенно лидирует в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги. После 26 туров подопечные Хаби Алонсо опережают идущую второй «Баварию» на десять баллов.
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