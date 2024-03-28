Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал»

«Футбол, который показывает команда, скорость, спокойный контроль мяча. За игрой «Байера» интересно наблюдать. Я мог бы долго говорить об этом. Они напоминают мне «Барселону» с Месси, Иньестой и Хави. Для меня «Байер» сейчас самая сильная команда в мире», - приводит слова Маттеуса Mundo Deportivo.