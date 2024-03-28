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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» продлила контракт с полузащитником официально

28 Марта 2024 • 08:30 Комментировать

Полузащитник Кьелль-Арик Ветьен подписал новое трудовое соглашение с дортмундской «Боруссией». Как сообщается на официальном сайте клуба, стороны заключили долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне 18-летний немецкий футболист поучаствовал в 27 поединках молодежной команды «Боруссии». Ветьен записал на свой счет десять забитых мячей и девять голевых передач.

По итогам 26 туров чемпионата Германии дортмундская команда набрала 50 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «шмели» пробились в четвертьфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Кьелль-Арик Ветьен
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