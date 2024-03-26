«Реал» назвал «Баварии» максимальную сумму, какую заплатит за Дэвиса

Мадридский «Реал» всерьез заинтересован в подписании защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса, но не хочет переплачивать за трансфер канадца.

По информации El Chiringuito TV, руководство «королевского» клуба готово предложить за канадского латераля 20-25 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до середины 2025 года.

«Бавария», в свою очередь, надеется выручить с продажи Альфонсо порядка 50 миллионов евро. Сам Дэвис хочет перейти в «Реал» и отказался от нового контракта в Мюнхене.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Дэвис сыграл 21 матч, забил один гол и сделал четыре результативных паса.