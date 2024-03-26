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Ибрагимович попытается отговорить игрока «Милана» от перехода в «Баварию»

26 Марта 2024 • 12:48 Комментировать

Боссы «Милана» собираются предложить новый трудовой договор французскому защитнику Тео Эрнандесу. Об этом стало известно журналистам Football-Italia.

Итальянский клуб решил улучшить условия игрока, чтобы сорвать его возможный трансфер в мюнхенскую «Баварию». Златан Ибрагимович, который работает советником руководства «россонери», лично проведет переговоры с ведущим футболистом команды.

В текущем сезоне Эрнандес поучаствовал в 38 поединках во всех турнирах. На счету француза пять забитых мячей и десять голевых передач. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

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Милан Бавария Златан Ибрагимович Тео Эрнандес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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