Ибрагимович попытается отговорить игрока «Милана» от перехода в «Баварию»

Боссы «Милана» собираются предложить новый трудовой договор французскому защитнику Тео Эрнандесу. Об этом стало известно журналистам Football-Italia.

Итальянский клуб решил улучшить условия игрока, чтобы сорвать его возможный трансфер в мюнхенскую «Баварию». Златан Ибрагимович, который работает советником руководства «россонери», лично проведет переговоры с ведущим футболистом команды.

В текущем сезоне Эрнандес поучаствовал в 38 поединках во всех турнирах. На счету француза пять забитых мячей и десять голевых передач. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до лета 2026 года.