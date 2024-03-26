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Мбаппе не помешает «Реалу» подписать Дэвиса

26 Марта 2024 • 12:06 Комментировать

Трансфер французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не помешает мадридскому «Реалу» подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. «Королевский» клуб может позволить себе оформить обе сделки грядущим летом, рапортует Relevo.

Мбаппе практически наверняка станет игроком «сливочных» по окончании сезона-2023/2024. Что касается Дэвиса, то мадридцы ведут переговоры с мюнхенской «Баварией». «Реал» пока не может согласовать с немцами сумму трансфера.

«Реал» с солидным отрывом лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти вышли в ¼ финала, где сыграют с «Манчестер Сити».

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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