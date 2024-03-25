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Де Лигт прокомментировал слухи об уходе из «Баварии» вместе с Мусиалой

25 Марта 2024 • 22:40 Комментировать

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался по поводу слухов о том, что он может уйти из клуба, как и атакующий полузащитник Джамал Мусиала.

«Мы с Мусиалой уедем из «Баварии»? Куда уедем, в отпуск? Если нет, то я так не думаю. Я надеюсь и предполагаю, что мы оба останемся в клубе», - слова де Лигта в социальных сетях приводит авторитетный журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент «Бавария» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующего «Байера» команда Томаса Тухеля отстаёт на десять очков. Ближайший матч «Бавария» проведёт 30 марта – против дортмундской «Боруссии».

Де Лигт отреагировал на слухи о своём недовольстве в «Баварии»

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Бавария Джамал Мусиала Маттейс де Лигт ещё теги
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