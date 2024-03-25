«Баварии» интересен одноклубник Захаряна

«Бавария» строит планы и изучает свои возможности на летнем трансферном рынке. Как сообщает немецкий Sky, в шорт-листе мюнхенского гранда находится полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди. Одноклубник Арсена Захаряна заинтересован в переходе в «Баварию», однако испанский клуб требует за 25-летнего игрока 60 миллионов евро. На текущий момент мюнхенцы считают такой ценник за Субименди слишком высоким.

В сезоне 2023/2024 Мартин Субименди провёл 42 официальных матча. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.