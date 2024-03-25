«Реал» договорился с топ-защитником, но пока лишь на словах

На страницах The Athletic в понедельник был опубликован материал о «Реале», в котором освещаются планы клуба на летнее трансферное окно. Источник подчёркивает, что мадридский клуб имеет устную договорённость с защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом. Договорённость существует по двум сценариям – трансфер ближайшим летом или летом 2025 года.

В то же время отмечается, что «Бавария» будет готова продать 23-летнего Дэвиса по завершению нынешнего сезона, если договориться о новом контракте с игроком не получится. В Мюнхене не хотят повторения истории с Давидом Алабой – австриец переехал в Мадрид свободным агентом.

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