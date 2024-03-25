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​Де Лигт: «В «Баварии» очень сильная конкуренция»

25 Марта 2024 • 09:30 Комментировать

Нидерландский защитник Маттейс де Лигт с трудом набирает форму после долгого отсутствия, связанного с полученной травмой. По его словам, ситуация осложняется конкуренцией - она в таком клубе, как «Бавария», очень сильна.

- Я начал сезон с травмы, что крайне неприятно. Мне потребовалось время, чтобы вернуть себе кондиции, а потом случилось повреждение колена. Пропустил много матчей, а в «Баварии» такая конкуренция..., - цитирует слова де Лигта Voetbal International.

Напомним, что до «Баварии» де Лигт выступал в туринском «Ювентусе». В Германию он перебрался летом 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттейс де Лигт
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