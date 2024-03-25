«Бавария» выдвинула требование Дэвису

Мюнхенская «Бавария» хочет побыстрее определиться с будущим латераля Альфонсо Дэвиса. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг. Клуб хочет получить ответ от канадского защитника до конца текущей недели.

Чемпион Бундеслиги предлагает футболисту новый трудовой договор с окладом в 14 миллионов евро. Дэвис, в свою очередь, настаивает на 20 миллионах в год. Если стороны не найдут компромисс, то игрок будет продан в летнее трансферное окно. Главным претендентом на него является мадридский «Реал».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро.