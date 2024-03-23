«Милан» выбрал нападающего на замену Жиру

Нападающий немецкого «Штутгарта» Серу Гирасси может оказаться в итальянском топ-клубе. Об этом информируют журналисты Calciomercato.

По данным источника, в услугах 28-летнего бомбардира заинтересован «Милан». «Россонери» рассматривают Гирасси в качестве замены французу Оливье Жиру, который летом переедет в МЛС. Трудовое соглашение Серу со «швабами» рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии форвард провел 20 поединков. На счету Гирасси 22 забитых мяча и одна результативная передача.