Луис Энрике оценил Хави Симонса

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о полузащитнике Хави Симонсе. В настоящий момент 20-летний футболист выступает за «РБ Лейпциг» на правах аренды.

«Хави Симонс – ещё одна жемчужина, делающая замечательные вещи в аренде. Он выдающийся талант. У Хави идеальные навыки, соответствующие нашей идее и нашему стилю, поэтому он может стать отличным вариантом для «ПСЖ». Его будущее, конечно, будет зависеть от решения клуба», - слова Энрике приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/2024 Хави Симонс провёл 36 матчей, в которых записал на свой счёт 9 голов и 13 голевых передач на партнёров.

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