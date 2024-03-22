Из «Баварии» может уйти топ-защитник

Защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано рассматривает возможность смены клубной прописки ближайшим летом. Об этом стало известно журналистам L’Equipe.

Отмечается, что интерес к 25-летнему Упамекано проявляют клубы Английской премьер-лиги. Не исключено, что именно там окажется француз.

В сезоне 2023/2024 Дайо Упамекано провёл за «Баварию» 26 матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Упамекано в 60 миллионов евро.

Отметим, что Упамекано выступает за «Баварию» с лета 2021 года после трансфера из «РБ Лейпцига».