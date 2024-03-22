«Бавария» рассматривает двух топ-тренеров

В феврале «Бавария» объявила о том, что по завершению сезона Юлиан Нагельсманн покинет тренерское кресло. Теперь гранд Бундеслиги работает над поиском нового специалиста, который примет команду.

Как сообщает Transfer News Live, со ссылкой на Bild и Sky, в числе кандидатов на пост рулевого «Баварии» находятся Хаби Алонсо и Роберто де Дзерби. В настоящий момент испанец работает с «Байером», а итальянец – с «Брайтоном».

В то же время отмечается, что Жозе Моуринью на данный момент не является для «Баварии» приоритетом. Португалец не имеет клубной прописки после январского ухода из «Ромы».

В «Баварии» сделали интересное заявление по Нагельсманну