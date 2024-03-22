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Де Лигт отреагировал на слухи о своём недовольстве в «Баварии»

22 Марта 2024 • 14:30 Комментировать

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался на тему слухов о недовольстве своим положением в «Баварии».

«Когда я не играю, люди сразу говорят, что я недоволен и хочу уйти», - слова де Лигта приводит на своих страницах Voetbal International. «На самом деле у меня нет причин жаловаться. Я прекрасно провожу время в «Баварии». Никогда не позволяю слухам забираться мне в голову, потому что я знаю, какова реальность», - отметил 24-летний футболист.

В сезоне 2023/2024 де Лигт поучаствовал в 22 официальных матчах «Баварии». В них нидерландец записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттейс де Лигт
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