В «Баварии» сделали интересное заявление по Нагельсманну

Ули Хёнесс, который является членом совета директоров «Баварии», дал комментарий по поводу Юлиана Нагельсманна. Хёнесс дал понять, что молодой специалист может вернуться в клуб на тренерский мостик.

Стоит напомнить, что Нагельсманн был уволен из «Баварии» год назад.

«Мы должны прояснить одну вещь: у нынешнего руководства «Баварии» нет никакой обиды на Нагельсманна. Ответственность за увольнение Юлиана несут Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. Их обоих больше нет в клубе.

Возвращение Нагельсманна? Это возможно, тем более что его действующий контракт рассчитан только до окончания Евро-2024», - слова Хёнесса приводит Sky Sports.