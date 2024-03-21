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В «Баварии» сделали интересное заявление по Нагельсманну

21 Марта 2024 • 15:31 Комментировать

Ули Хёнесс, который является членом совета директоров «Баварии», дал комментарий по поводу Юлиана Нагельсманна. Хёнесс дал понять, что молодой специалист может вернуться в клуб на тренерский мостик. 

Стоит напомнить, что Нагельсманн был уволен из «Баварии» год назад.

«Мы должны прояснить одну вещь: у нынешнего руководства «Баварии» нет никакой обиды на Нагельсманна. Ответственность за увольнение Юлиана несут Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. Их обоих больше нет в клубе.

Возвращение Нагельсманна? Это возможно, тем более что его действующий контракт рассчитан только до окончания Евро-2024», - слова Хёнесса приводит Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Юлиан Нагельсманн ещё теги
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