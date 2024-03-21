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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сборная Германии потеряла игрока

21 Марта 2024 • 14:43 Комментировать

В сборной Германии потеря – Ян-Никлас Бесте повредил приводящую мышцу на тренировке в четверг. 25-летний футболист покинул лагерь Бундестим и отправился в расположение своего клуба – «Хайденхайма».

Бесте способен играть по всему левому флангу – от обороны до позиции вингера. В этом сезоне футболист поучаствовал в 24 матчах, в которых записал на свой счёт семь голов и одиннадцать результативных передач на партнёров.

В марте сборная Германии проведёт два больших товарищеских матча – против Франции и Нидерландов. Юлиан Нагельсманн готовит команду к домашнему чемпионату Европы - 2024.

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Сборная Германии Хайденхайм Ян-Никлас Бесте ещё теги
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