Названо имя самого высокооплачиваемого футболиста Бундеслиги

Журналисты Lequipe представили рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов немецкой Бундеслиги. Первое место в этом списке занял нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Оклад английского голеадора составляет 2,1 миллиона евро в месяц.

Второе и третье места разделили голкипер Мануэль Нойер и форвард Томас Мюллер (по 1,66 миллиона). Четвертую и пятую позиции поделили полузащитник Кингсли Коман и Серж Гнабри (по 1,42 млн).

В нынешнем сезоне «Бавария» близка к потере чемпионского титула. После 26 туров Бундеслиги подопечные Томаса Тухеля набрали 60 баллов и занимают второе место в таблице. Мюнхенцы отстают от «Байера» на десять очков.