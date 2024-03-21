В «Баварии» высказались о Хаби Алонсо

«Алонсо уже доказал, что является специалистом высокого уровня. Будет непросто пригласить его, ведь интерес к нему уже проявляю такие клубы, как «Реал» и «Ливерпуль». «Байер» тоже не захочет его потерять», - передает слова Хёнесса Ran.de.