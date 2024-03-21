В «Баварии» высказались о Хаби Алонсо

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением насчет возможного приглашения в клуб главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.
«Алонсо уже доказал, что является специалистом высокого уровня. Будет непросто пригласить его, ведь интерес к нему уже проявляю такие клубы, как «Реал» и «Ливерпуль». «Байер» тоже не захочет его потерять», - передает слова Хёнесса Ran.de.
Напомним, что в конце нынешнего сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии».
Алонсо возглавил «Байер» осенью 2022 года. Под его руководством команда уверенно движется к чемпионству в Бундеслиге.
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