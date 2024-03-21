Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» решила вернуть своего бывшего нападающего

21 Марта 2024 • 08:36 Комментировать

22-летний форвард Джошуа Зиркзее, ныне выступающий за «Болонью», может вернуться в свой бывший клуб – мюнхенскую «Баварию». Об этом информируют журналисты Kicker.

Согласно данным источника, руководство немецкого гранда обсуждает с итальянской стороной потенциальную сделку. У «Баварии» есть право приоритетного выкупа нападающего за 22 миллиона евро. В услугах Джошуа также заинтересованы «Милан», «Наполи» и туринский «Ювентус».

Зиркзее выступает за «Болонью» с лета 2022 года. Тогда итальянцы приобрели его за 8,5 миллиона евро.

В текущем сезоне форвард провел 30 матчей, записав на свой счет 11 голов и шесть ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Бавария Джошуа Зиркзее трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Стала известна сумма штрафа Промеса Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды
Спортивные новости
Арина Соболенко высказалась о смерти Константина Кольцова Канарейкин: На данный момент Восток сильнее Запада в КХЛ Максим Кузнецов: «Динамо» не хватает вратаря» Вайсфельд: «Теперь «Динамо» не хватает уверенности» Канарейкин: «Безусловно Кучеров стоит в одном ряду с Овечкиным» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Марта
09:13 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо ответил на вопрос о «Ливерпуле»
08:36 · Германия. Бундеслига
«Бавария» решила вернуть своего бывшего нападающего
04:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова серьёзно потратиться на трансферы, одна из целей – звезда «Байера» слухи
03:32 · Германия. Бундеслига
Пике оценил тренерские успехи Хаби Алонсо
02:57 · Германия. Бундеслига
Горецка намерен остаться в «Баварии» – игрок интересен клубу Серии А
02:20 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Киммиха
00:35 · Германия. Бундеслига
Мусиала – о «десятке» в сборной: «Я мечтал об этом с тех пор, как наблюдал за Месси в детстве»
20 Марта
22:50 · Германия. Бундеслига
«Реал» готов отложить подписание Дэвиса до 2025 года 1
22:34 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо ответил на вопрос о своём будущем
22:21 · Германия. Бундеслига
Мусиала прокомментировал похвалу от Крооса
21:38 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн ответил на вопрос о решении не вызывать Горецку в сборную Германии
19:46 · Германия. Бундеслига
Назван сменщик Штрайха на посту главного тренера «Фрайбурга» слухи
19:34 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какой топ-клуб мечтает возглавить тен Хаг
17:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сообщила о травме защитника
15:58 · Германия. Бундеслига
Кейн пропустил последнюю тренировку сборной Англии
Все новости
Рекомендуем