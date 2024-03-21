«Бавария» решила вернуть своего бывшего нападающего

22-летний форвард Джошуа Зиркзее, ныне выступающий за «Болонью», может вернуться в свой бывший клуб – мюнхенскую «Баварию». Об этом информируют журналисты Kicker.

Согласно данным источника, руководство немецкого гранда обсуждает с итальянской стороной потенциальную сделку. У «Баварии» есть право приоритетного выкупа нападающего за 22 миллиона евро. В услугах Джошуа также заинтересованы «Милан», «Наполи» и туринский «Ювентус».

Зиркзее выступает за «Болонью» с лета 2022 года. Тогда итальянцы приобрели его за 8,5 миллиона евро.

В текущем сезоне форвард провел 30 матчей, записав на свой счет 11 голов и шесть ассистов.